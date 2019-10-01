Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T15:06Z
https://ria.ru/20191001/1559318618.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155250/95/1552509598_0:155:1999:1279_1036x0_80_0_0_2584687cb75291d4a6b1f33101e3429e.jpg
РИА Новости

Российских ученых нужно освободить от бюрократии, заявил Сергеев

14:49 01.10.2019 (обновлено: 15:06 01.10.2019)
275
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019
Президент РАН Александр Сергеев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российских учёных нужно освободить от бюрократии, заявил во вторник президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Нужно все-таки как можно скорее проводить дебюрократизацию науки для того, чтобы ученые не были заняты вот этой отчетностью, которая идет сверху, причем отчетностью, которую порой не понимают зачем надо делать, вроде бы все с этим согласны при встрече с руководством, но, тем не менее, это не прекращается", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
1300111
Обсудить 4
Александр СергеевРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Глава РАН о положении дел в российской науке
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
РИА
Новости
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
В РАН отметили снижение числа молодых ученых в регионах
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
Российским ученым нужно более точное оборудование, заявил глава РАН
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Реформа РАН проходит без консультаций с учеными, заявил Сергеев
Лента
новостей
Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
РАН подготовит документ с предложениями по улучшению российской науки
Президент РАН Александр Сергеев
Глава РАН: число публикаций не должно быть главным критерием оценки ученого
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
Россия опережает по финансированию науки Англию и Францию
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ЕК допустила возможность остановки работы апелляционного органа ВТО
Президент РАН Александр Сергеев
В РАН проанализируют доклад по борьбе с фальсификацией научных данных
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
ЕК не получила предложений по ситуации с ирландской границей после Brexit
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Посольство Швеции получило приглашение для Греты Тунберг выступить в ГД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
18:00В Италии олень забрел в магазин одежды
Лента новостейМолния