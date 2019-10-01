Российских ученых нужно освободить от бюрократии, заявил Сергеев

"Нужно все-таки как можно скорее проводить дебюрократизацию науки для того, чтобы ученые не были заняты вот этой отчетностью, которая идет сверху, причем отчетностью, которую порой не понимают зачем надо делать, вроде бы все с этим согласны при встрече с руководством, но, тем не менее, это не прекращается", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".