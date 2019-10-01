В РАН отметили снижение числа молодых ученых в регионах

"Мы констатируем существенную региональную разницу в настроениях и поддержке фундаментальных исследований. Я могу сказать, что по регионам, практически по всем, даже по сибирскому отделению Российской академии наук – наиболее благополучному, всё равно есть существенные настроения, что мало молодёжи остается в науке, кадры дрейфуют в центральную часть страны, и что меры, которые принимаются для удержания науки в регионах, недостаточны", - сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".