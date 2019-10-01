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РИА Новости

В РАН отметили снижение числа молодых ученых в регионах

14:45 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число молодых учёных в регионах РФ падает, они переезжают в центральную часть страны, сообщил во вторник президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Мы констатируем существенную региональную разницу в настроениях и поддержке фундаментальных исследований. Я могу сказать, что по регионам, практически по всем, даже по сибирскому отделению Российской академии наук – наиболее благополучному, всё равно есть существенные настроения, что мало молодёжи остается в науке, кадры дрейфуют в центральную часть страны, и что меры, которые принимаются для удержания науки в регионах, недостаточны", - сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых
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Александр СергеевРоссийская академия наукМоскваРоссияРИА Наука
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