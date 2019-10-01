Глава РАН: число публикаций не должно быть главным критерием оценки ученого

"Если говорить о публикационной активности, это должна быть самая высококачественная активность", - сказал он во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Сергеев отметил при этом, что не согласен, таким образом, с большинством ученых, выразивших свое мнение в опросе, проводившемся с 26 по 30 сентября.

Опрос проводился среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН и был посвящен шестилетию с начала реформы Российской академии наук. По словам Сергеева, он показал, что большинство ученых считают, что критерием оценки их работы должно быть количество публикаций, причем неважно, насколько престижен журнал, в котором публикуется ученый.