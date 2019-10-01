РАН подготовит документ с предложениями по улучшению российской науки

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. РАН планирует подготовить документ с предложениями по улучшению положения дел в российской науке по результатам опроса, проводимого в Академии, сообщил во вторник президент РАН Александр Сергеев.
Согласно данным опроса внутри РАН, 64,4% респондентов считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке ухудшилось.
"Обязательно планируется создание документа", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, результаты этого опроса пойдут на все уровни государственной власти. "Относительно ожиданий, может быть, соотношение где-то более тревожные, чем можно было ожидать", - уточнил президент РАН.
Сергеев также добавил, что количество ученых, которые считают, что реформа академии отрицательно повлияла на науку, превышает количество ученых с противоположным мнением в 10 раз.