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РИА Новости

РАН подготовит документ с предложениями по улучшению российской науки

14:36 01.10.2019 (обновлено: 14:52 01.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. РАН планирует подготовить документ с предложениями по улучшению положения дел в российской науке по результатам опроса, проводимого в Академии, сообщил во вторник президент РАН Александр Сергеев.
Согласно данным опроса внутри РАН, 64,4% респондентов считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке ухудшилось.
"Обязательно планируется создание документа", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, результаты этого опроса пойдут на все уровни государственной власти. "Относительно ожиданий, может быть, соотношение где-то более тревожные, чем можно было ожидать", - уточнил президент РАН.
Сергеев также добавил, что количество ученых, которые считают, что реформа академии отрицательно повлияла на науку, превышает количество ученых с противоположным мнением в 10 раз.
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РоссияАлександр СергеевРоссийская академия наукРИА Наука
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