РАН подготовит документ с предложениями по улучшению российской науки

Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото

Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. РАН планирует подготовить документ с предложениями по улучшению положения дел в российской науке по результатам опроса, проводимого в Академии, сообщил во вторник президент РАН Александр Сергеев.

Согласно данным опроса внутри РАН, 64,4% респондентов считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке ухудшилось.

"Обязательно планируется создание документа", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, результаты этого опроса пойдут на все уровни государственной власти. "Относительно ожиданий, может быть, соотношение где-то более тревожные, чем можно было ожидать", - уточнил президент РАН.