Эксперты: санкции США существенно не повлияют на поставки с "Ямала СПГ"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Санкции США против подразделений китайской государственной транспортной COSCO существенным образом не повлияют на поставки продукции с проекта "Ямал СПГ", полагают эксперты аналитического агентства "Атон".

Минфин США (OFAC) 25 сентября наложил санкции на два подразделения китайской COSCO, в том числе на COSCO Shipping Tanker (Dalian), за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. При этом COSCO Dalian владеет 50% в компании China LNG Shipping (CLNG), которой принадлежит 50% в совместном предприятии с канадской Teekay LNG - Yamal LNG Joint Venture. Это СП владеет шестью танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ", четыре из которых уже работают на проект, и теперь оно также соответствует определению заблокированного лица.

Всего же флот "Ямала СПГ" должен состоять из 15 танкеров Arc7, двенадцать из которых уже в распоряжении проекта. Как заявил сам "Новатэк", поставки с "Ямала СПГ" не нарушатся из-за санкций США, у проекта есть необходимые возможности для их своевременного обеспечения.

Эксперты "Атон" сообщают, что по имеющейся информации, из-за санкций американские компании и иностранные порты не смогут сотрудничать с этими танкерами и у них могут возникнуть проблемы со страховкой и ремонтом. В то же время, "Новатэк" рассчитывает использовать данные суда для каботажа внутри России и уже в ближайшее время планировал перенести временную перевалку СПГ с судов ледового класса на обычные из Норвегии в Мурманский порт.

"Хотя степень влияния санкций на газовозы сейчас не полностью определена, а ограничения OFAC не должны оказать влияния на поставки СПГ, как уверяет "Новатэк", все же новость может быть воспринята инвесторами несколько негативно", - сообщается в обзоре "Атон".