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РИА Новости

Реформа РАН проходит без консультаций с учеными, заявил Сергеев

14:36 01.10.2019 (обновлено: 14:41 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Реформирование РАН и фундаментальных научных исследований проводится без учета мнения самих ученых, считает президент Академии наук Александр Сергеев.
"Ученые любят, когда с ними советуются при проведении различных реформ, и очень негативно воспринимают, когда эти реформы безальтернативно спускаются сверху", - сказал он во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент РАН Александр Сергеев
14:19РИА Новости
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Сейчас же, по его словам, "ряд решений [в области реформ] фундаментальной науки … принимаются без обсуждения с учеными".
"Лишь 11% профессорского корпуса РАН считают, что долгосрочные цели реформы науки понятны российским ученым", - добавил Сергеев.
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Александр СергеевРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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