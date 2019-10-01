Реформа РАН проходит без консультаций с учеными, заявил Сергеев

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Реформирование РАН и фундаментальных научных исследований проводится без учета мнения самих ученых, считает президент Академии наук Александр Сергеев.
"Ученые любят, когда с ними советуются при проведении различных реформ, и очень негативно воспринимают, когда эти реформы безальтернативно спускаются сверху", - сказал он во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Сейчас же, по его словам, "ряд решений [в области реформ] фундаментальной науки … принимаются без обсуждения с учеными".
"Лишь 11% профессорского корпуса РАН считают, что долгосрочные цели реформы науки понятны российским ученым", - добавил Сергеев.