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РИА Новости

Идею пригласить Тунберг в Госдуму стоит обсудить, считают в СР

14:34 01.10.2019
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© REUTERS / Shannon StapletonШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Идею пригласить юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью стоит обсудить, считает вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова.
Ранее депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Позднее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что Власов при желании может самостоятельно организовать ее встречу с молодежью, используя любой формат, кроме выступления с трибуны Госдумы. А глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова пояснила РИА Новости, что решение о приглашении кого-либо на заседание ГД может принять только нижняя палата парламента, а не отдельный депутат.
По словам Епифановой, Тунберг поднимает важнейшие экологические проблемы. При этом вице-спикер Госдумы считает, что идея пригласить эко-активистку в Госдуму не сформулирована до конца, но ее можно обсудить.
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"Пока неясно, в каком формате и на какой площадке парламента коллеги из ЛДПР хотели бы пообщаться с Тунберг. Думаю, что обсудить это предложение вполне возможно. Проблемы экологии для нашей страны стоят, к сожалению, весьма остро, и Госдума, на мой взгляд,... должна и далее проводить необходимую законодательную работу для того, чтобы проблемы экологии как в России, так и в мире решались предельно эффективно", - сказала Епифанова журналистам.
Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
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Грета ТунбергВасилий ВласовОльга ЕпифановаСправедливая РоссияГосдума РФООНРоссияОбщество
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