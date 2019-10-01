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РИА Новости

Минсельхоз не ожидает роста цен на российское вино из-за повышения акцизов

14:33 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДегустация готовой продукции винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит предпосылок для роста цен на российское вино, произведенное из отечественного винограда, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"По мнению Минсельхоза России, предпосылки для роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, в связи с повышением акцизной ставки отсутствуют", - сказали в пресс-службе.
Министерство указывает, что предложенный Минсельхозом и Минфином механизм поддержки российских виноделов позволит значительно снизить для них эффективную ставку налогообложения и создать дополнительные стимулы для развития. "Кроме того, в текущем году ожидается высокий урожай винограда на уровне не менее прошлогоднего", - добавили в Минсельхозе.
Президент России Владимир Путин в конце сентября утвердил поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, вводят новую систему акцизов на вино. С 2020 года на импортные и российские вина устанавливаются единые ставки акцизов, хотя ранее отечественные напитки облагались по льготной ставке. Для тихих вин акциз в следующем году составит 31 рубль за литр, для игристых вин (шампанского) - 40 рублей.
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Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр. При этом производители, изготавливающие российское вино и шампанское из собственного винограда, получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента.
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Министерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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