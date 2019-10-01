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РИА Новости

Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей

14:32 01.10.2019
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© Flickr / egg (Hong, Yun Seon)Здание, где расположена штаб-квартира Yahoo!. Архивное фото
Здание, где расположена штаб-квартира Yahoo!. Архивное фото
© Flickr / egg (Hong, Yun Seon)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
Руис признал в суде, что взламывал пользовательские аккаунты в поисках личных материалов, прежде всего фото и видео сексуального характера. "Руис признался, что его целью были учетные записи молодых женщин, в том числе его собственных друзей и коллег по работе", - говорится в пресс-релизе.
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Получив доступ к учетным записям пользователей Yahoo, Руис использовал полученные имена пользователей и пароли для входа в iCloud, Facebook, Gmail, DropBox и другие онлайн-аккаунты. Руис копировал чужие личные фотографии и видеозаписи и хранил эти данные у себя дома. Когда в Yahoo заметили подозрительную активность аккаунта, Руис уничтожил компьютер и жесткий диск, где хранились данные.
Приговор Руису будет вынесен на слушании 3 февраля 2020 года в калифорнийском городе Сан-Хосе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
В настоящее время обвиняемый освобожден под залог в 200 тысяч долларов.
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