Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T15:44Z
https://ria.ru/20191001/1559317475.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1036x0_80_0_0_5fcef994cf309dd5ab787d9021d1733c.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о надвигающемся на Россию урагане "Мортимер"

14:30 01.10.2019 (обновлено: 15:44 01.10.2019)
8552
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Надвигающийся на Россию ураган "Мортимер" не несет опасности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии для радиостанции "Говорит Москва".

"Апокалипсиса я там не вижу. Это обычная штормовая погода в осенний переходный сезон", — сказал он.

В то же время метеоролог подтвердил, что буря не затронет Москву, а коснется лишь жителей Северной столицы.

"Связанный с циклоном холодный фронт принесет достаточно мощные штормовые порывы ветра, поэтому до сегодняшнего вечера скорость ветра будет в порывах достигать 17-22 метра в секунду", — отметил Тишковец.

По словам Тишковца, своего пика ураган достигнет к шести-семи часам вечера во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что "разрушительный" ураган, который накануне прошел по Западной и Центральной Европе, движется к Санкт-Петербургу. Сегодня утром для предотвращения угрозы наводнения в городе закрыли затворы Комплекса защитных сооружений и Кронштадтский корабельный фарватер.
Ветер в Санкт-Петербурге
13:44РИА Новости
Синоптики рассказали, когда ожидать улучшения погоды в Петербурге
19211648
Обсудить 2
РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
Лента новостейМолния