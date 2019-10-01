Синоптики рассказали о надвигающемся на Россию урагане "Мортимер"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Надвигающийся на Россию ураган "Мортимер" не несет опасности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии для радиостанции " Говорит Москва ". Надвигающийся на Россию ураган "Мортимер" не несет опасности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии для радиостанции "".

"Апокалипсиса я там не вижу. Это обычная штормовая погода в осенний переходный сезон", — сказал он.

В то же время метеоролог подтвердил, что буря не затронет Москву, а коснется лишь жителей Северной столицы.

"Связанный с циклоном холодный фронт принесет достаточно мощные штормовые порывы ветра, поэтому до сегодняшнего вечера скорость ветра будет в порывах достигать 17-22 метра в секунду", — отметил Тишковец.

По словам Тишковца, своего пика ураган достигнет к шести-семи часам вечера во вторник.