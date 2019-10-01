Синоптики рассказали о надвигающемся на Россию урагане "Мортимер"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Надвигающийся на Россию ураган "Мортимер" не несет опасности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии для радиостанции "Говорит Москва".
"Апокалипсиса я там не вижу. Это обычная штормовая погода в осенний переходный сезон", — сказал он.
В то же время метеоролог подтвердил, что буря не затронет Москву, а коснется лишь жителей Северной столицы.
"Связанный с циклоном холодный фронт принесет достаточно мощные штормовые порывы ветра, поэтому до сегодняшнего вечера скорость ветра будет в порывах достигать 17-22 метра в секунду", — отметил Тишковец.
По словам Тишковца, своего пика ураган достигнет к шести-семи часам вечера во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что "разрушительный" ураган, который накануне прошел по Западной и Центральной Европе, движется к Санкт-Петербургу. Сегодня утром для предотвращения угрозы наводнения в городе закрыли затворы Комплекса защитных сооружений и Кронштадтский корабельный фарватер.