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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны

15:25 01.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино
© Sputnik
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, что он активно работает над романом о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино, сообщает NME.
Режиссер рассказал о своей работе над книгой в беседе с Мартином Скорсезе для осеннего номера ежеквартального журнала Американской гильдии режиссеров: "Прямо сейчас я пишу книгу. Главный герой участвовал во Второй мировой войне и видел много крови".
"Теперь он вернулся домой, на дворе 50-е годы. Все голливудские фильмы кажутся ему детскими после того, через что он прошел. И тут вдруг он слышит про зарубежные работы Куросавы и Феллини, — добавил режиссер. — Они притягивают его, одни ему нравятся, другие — нет, в третьих он не разбирается, но он осознает, что перед ним стоящие вещи".
Больше никаких подробностей про книгу не сообщается, но издание сделало вывод о том, что режиссер пока отложил работу над полнометражным фильмом "Звездный путь".
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