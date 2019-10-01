Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны

Режиссер рассказал о своей работе над книгой в беседе с Мартином Скорсезе для осеннего номера ежеквартального журнала Американской гильдии режиссеров: "Прямо сейчас я пишу книгу. Главный герой участвовал во Второй мировой войне и видел много крови".

"Теперь он вернулся домой, на дворе 50-е годы. Все голливудские фильмы кажутся ему детскими после того, через что он прошел. И тут вдруг он слышит про зарубежные работы Куросавы и Феллини, — добавил режиссер. — Они притягивают его, одни ему нравятся, другие — нет, в третьих он не разбирается, но он осознает, что перед ним стоящие вещи".