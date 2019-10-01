Синоптики рассказали, когда ожидать улучшения погоды в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге начнет ослабевать ближайшей ночью, сообщил РИА Новости начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в Петербурге 1 октября сильные дожди, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 24 метров в секунду. Ряд СМИ сообщил, что к Петербургу подходит ураган "Мортимер", который прошел по Западной и Центральной Европе.
По словам Колесова, погодные условия в Петербурге в настоящее время находятся под влиянием циклона, который принес сильный ветер, однако он начнет ослабевать ближайшей ночью.
"У нас циклон. В южной части этого циклона усиливается ветер, поэтому мы вчера сообщили, что в Петербурге будет усиление западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, в акватории – Невская губа, прибрежная часть Кронштадта – 20 и выше метров в секунду. Сегодня днем на Финском заливе – опасное явление. Ждем усиления ветра до 25 метров секунду. Все это вызывает нагон воды в сторону Петербурга. Но дамба с утра уже закрыта", - рассказал он.
"Ветер продлится в течение дня и сегодня вечером. В первой половине ночи будет уже ослабевать и завтра будет более спокойная погода", - добавил Колесов.
Ранее сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром для предотвращения угрозы наводнения. Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов.