Синоптики рассказали, когда ожидать улучшения погоды в Петербурге

"У нас циклон. В южной части этого циклона усиливается ветер, поэтому мы вчера сообщили, что в Петербурге будет усиление западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, в акватории – Невская губа, прибрежная часть Кронштадта – 20 и выше метров в секунду. Сегодня днем на Финском заливе – опасное явление. Ждем усиления ветра до 25 метров секунду. Все это вызывает нагон воды в сторону Петербурга. Но дамба с утра уже закрыта", - рассказал он.