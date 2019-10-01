Один из трех пострадавших в ДТП в Челябинской области умер в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Челябинской области в понедельник, госпитализированный в лечебное учреждение, скончался, еще двое остаются в больнице, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона.

Как сообщалось, ДТП произошло в понедельник в 05.00 на 17-м километре автодороги "Черноречье - Бреды". Водитель 1985 года рождения, управляя автобусом "ГАЗ", выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении грузовой автомашиной. Транспортные средства опрокинулись. Всего в автобусе, который ехал из Сургута в Орск, было пять пассажиров. В результате ДТП в автобусе погиб 36-летний пассажир, пострадали пять человек - водитель и четыре пассажира, 3 человека госпитализированы.

"Вчера в Чесменском районе произошло ДТП, на котором работали две бригады скорой помощи. Один человек погиб на месте, троих пострадавших госпитализировали, из них один в крайне тяжёлом состоянии скончался в реанимации больницы", - говорится в сообщении.