Россиян не будут спрашивать о доходах на переписи населения в 2020 году

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Росстат не включил в список вопросов для предстоящей через год всероссийской переписи населения уровень доходов и форму собственности жилья, рассказал советник главы Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем раз в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.

"Мы при этом не спрашиваем, является ли эта квартира, дом вашей собственностью, или же вы это снимаете - нас это не интересует, нас просто интересует, в каких условиях вы проживаете", - сказал Смелов на пресс-конференции.

"Мы всегда опрашиваем людей, какие бытовые условия у них есть. Не простое наличие дома, квартиры, но что в этом доме, квартире есть - это и интернет, и радио-телевидение, электричество, центральное отопление, канализация, горячая-холодная вода. По факту - не все эти условия доступны людям, нужно знать, насколько это распространено", - объяснил советник.

По его словам, "самый острый вопрос в переписях, покрытый большим количеством мифов - доходы населения". "Сразу говорю - мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете денег, нас это не интересует", - заверил Смелов.

"Никогда статистика не передает эти данные в налоговую, чтоб вас обложили дополнительными налогами. Мы даже не спрашиваем - официальная это зарплата или в конвертике, это ваше личное дело. Нас интересуют только источники денежных доходов - зарплата, дивиденды по вкладам, пенсия - все", - заключил советник главы Росстата.