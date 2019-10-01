Раненый сотрудник СК не связан с расследованием дел, сообщил источник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Раненный в Москве сотрудник Следственного комитета России работает с обращениями граждан и с расследованием уголовных дел не связан, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сотрудник работает в управлении по рассмотрению обращений граждан", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.