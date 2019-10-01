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РИА Новости

Раненый сотрудник СК не связан с расследованием дел, сообщил источник

13:27 01.10.2019 (обновлено: 13:33 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Раненный в Москве сотрудник Следственного комитета России работает с обращениями граждан и с расследованием уголовных дел не связан, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сотрудник работает в управлении по рассмотрению обращений граждан", - сказал собеседник агентства.
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15 апреля, 12:44РИА Новости
В Ногинске мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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