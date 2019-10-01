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РИА Новости

Сотрудник СК умер после нападения

12:33 01.10.2019 (обновлено: 14:34 01.10.2019)
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Следственном комитете сообщили о смерти сотрудника, на которого ранее напали с ножом на проходной ведомства в Москве.
"Полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение", — сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она уточнила, что Капустина экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.
Уголовное дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Нападавшего задержали, с ним работают следователи, идет допрос и сбор материалов.
По предварительной информации, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко добавила, что у него есть признаки неадекватности, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона. Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина", — заключила Петренко.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, у Капустина остались жена и ребенок.
Обстановка на месте нападения на сотрудника СК в Москве
13:44РИА Новости
СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Полковник скончался. Хотелось бы посмотреть в лица этих людей которые лайкают такие новости и оправдывают поступления.
1 октября, 14:20
Д Данил Бут
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Караул......
1 октября, 12:42
Арсений Понфиленко
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