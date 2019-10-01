Сотрудник СК умер после нападения

Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Следственном комитете сообщили о смерти сотрудника, на которого ранее напали с ножом на проходной ведомства в Москве.

"Полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение", — сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что Капустина экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Уголовное дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

© Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин © Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин

Нападавшего задержали, с ним работают следователи, идет допрос и сбор материалов.

По предварительной информации, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко добавила, что у него есть признаки неадекватности, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона. Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина", — заключила Петренко.