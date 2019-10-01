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РИА Новости

Победители школьных олимпиад о космосе смогут посетить Байконур и Восточный

13:23 01.10.2019 (обновлено: 13:30 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победители школьных олимпиад по космической тематике смогут посетить стартовую площадку космодромов Байконур или Восточный, рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
Он отметил, что министерство хочет совместно с Институтом космических исследований реализовывать школьные олимпиады по космической тематике.
"И в качестве награды и поддержки поездки, естественно при поддержке "Роскосмоса", поездки ребят-победителей и команд-победителей на стартовую площадку на Байконур или на космодром Восточный с тем, чтобы прикоснутся и на всю жизнь получить колоссальные впечатления от того, что ты видишь, как многотонная махина отрывается от земли и взлетает - это непередаваемые ощущения", - сказал Трубников на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".
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