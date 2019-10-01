Победители школьных олимпиад о космосе смогут посетить Байконур и Восточный

"И в качестве награды и поддержки поездки, естественно при поддержке "Роскосмоса", поездки ребят-победителей и команд-победителей на стартовую площадку на Байконур или на космодром Восточный с тем, чтобы прикоснутся и на всю жизнь получить колоссальные впечатления от того, что ты видишь, как многотонная махина отрывается от земли и взлетает - это непередаваемые ощущения", - сказал Трубников на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".