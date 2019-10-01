В Гонконге задержали 51 подозреваемого в изготовлении коктейлей Молотова

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала более 50 подозреваемых в изготовлении коктейлей Молотова и взрывчатых веществ к демонстрациям, сообщает телерадиокорпорация Полиция Гонконга задержала более 50 подозреваемых в изготовлении коктейлей Молотова и взрывчатых веществ к демонстрациям, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Полицейские обнаружили несколько объектов, где предположительно изготавливались коктейли Молотова и взрывчатые вещества. Они изъяли большое количество ударного оружия, опасные материалы и экипировку и задержали 51 человека.

Их подозревают в хранении ударного оружия, незаконном собрании, а также в хранении инструментов, которые могут быть использованы в противозаконных целях. Предполагается, что задержанные могут быть связаны с недавними демонстрациями.

Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.