Источник рассказал о состоянии раненного в Москве сотрудника СК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудник Следственного комитета РФ после полученного ранения прооперирован, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
"Он лежит в послеоперационной палате", - сообщил собеседник агентства.
Его состояние оценивается как тяжелое, добавил другой источник РИА Новости.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Напавшего задержали, с ним работают следователи.
По данным источника РИА Новости, раненый - полковник юстиции.