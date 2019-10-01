В Гонконге 15 человек госпитализированы после столкновений, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек госпитализированы в результате столкновений в Гонконге, один в критическом состоянии, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

"Во второй половине дня во многих районах Гонконга произошли жесткие столкновения, медицинское управление сообщило, сейчас госпитализированы с ранениями 15 человек, среди них один мужчина в критическом состоянии", - говорится в сообщении RTHK

Несмотря на то, что заявка Гражданского фронта за права человека на проведение демонстрации 1 октября была отклонена, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.