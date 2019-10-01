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РИА Новости

В Гонконге 15 человек госпитализированы после столкновений, сообщили СМИ

13:10 01.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек госпитализированы в результате столкновений в Гонконге, один в критическом состоянии, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
"Во второй половине дня во многих районах Гонконга произошли жесткие столкновения, медицинское управление сообщило, сейчас госпитализированы с ранениями 15 человек, среди них один мужчина в критическом состоянии", - говорится в сообщении RTHK.
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Несмотря на то, что заявка Гражданского фронта за права человека на проведение демонстрации 1 октября была отклонена, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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