Напавшего на сотрудника СК проверят на вменяемость, сообщил источник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанного за нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета на проходной ведомства в Москве проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Напавшего задержали, с ним работают следователи.
"Следствие проверит все версии нападения. Задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости", - сказал источник.