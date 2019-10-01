СМИ: в Гонконге полицейский выстрелил по демонстранту из боевого оружия

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Полицейский в Гонконге выстрелил в протестующего из боевого оружия, пострадавший был госпитализирован, сообщают гонконгские СМИ.
По данным газеты South China Morning Post, протестующий был ранен в область груди, других подробностей издание не приводит.
Тем временем, как сообщает телерадиокорпорация RTHK, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань. Предположительно, один из демонстрантов получил огнестрельное ранение, на левой стороне груди были следы крови, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Сообщается, что на пострадавшего была надета кислородная маска, его на носилках доставили в машину скорой помощи.
Это первый случай применения боевых патронов полицейскими против протестующих в начала массовых демонстраций. Ранее полиция делала лишь предупредительные выстрелы в воздух.