СМИ: в Гонконге полицейский выстрелил по демонстранту из боевого оружия

Тем временем, как сообщает телерадиокорпорация RTHK, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань. Предположительно, один из демонстрантов получил огнестрельное ранение, на левой стороне груди были следы крови, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Сообщается, что на пострадавшего была надета кислородная маска, его на носилках доставили в машину скорой помощи.