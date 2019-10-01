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РИА Новости

СМИ: в Гонконге полицейский выстрелил по демонстранту из боевого оружия

13:07 01.10.2019
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© РИА Новости / Томми Янг / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© РИА Новости / Томми Янг
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Полицейский в Гонконге выстрелил в протестующего из боевого оружия, пострадавший был госпитализирован, сообщают гонконгские СМИ.
По данным газеты South China Morning Post, протестующий был ранен в область груди, других подробностей издание не приводит.
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Тем временем, как сообщает телерадиокорпорация RTHK, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань. Предположительно, один из демонстрантов получил огнестрельное ранение, на левой стороне груди были следы крови, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Сообщается, что на пострадавшего была надета кислородная маска, его на носилках доставили в машину скорой помощи.
Это первый случай применения боевых патронов полицейскими против протестующих в начала массовых демонстраций. Ранее полиция делала лишь предупредительные выстрелы в воздух.
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