Глава Крыма отказался от формирования своей администрации

В частности, депутаты внесли изменения в региональный закон "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым". Законопроект был предложен главой республики.

"В целях экономии бюджетных средств и оптимизации численности государственных гражданских служащих предлагается предоставить главе республике Крым право принять решение о возложении функций администрации главы республики Крым на аппарат совета министров республики Крым", - сказал председатель парламента Владимир Константинов.

Согласно Конституции Крыма, глава республики является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти. Он представляет республику в отношениях с федеральными органами государственной власти и другими субъектами России, а также при осуществлении внешнеэкономических связей. Уполномочен подписывать договоры от Крыма. Глава республики также формирует состав правительства и принимает решение об его отставке.