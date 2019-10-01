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РИА Новости

Минфин предложил снизить до 13% ставку НДФЛ для нерезидентов

12:57 01.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минфин РФ предложил снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ до уровня, по которой налог платят российские налоговые резиденты - 13%, и снизить до 90 дней в год минимальный срок нахождения на территории РФ для сохранения налогового резидентства РФ, такие меры упоминаются в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы, внесенных в Госдуму вместе с проектом среднесрочного бюджета.
"Предполагается сокращение срока фактического нахождения физических лиц в Российской Федерации для приобретения статуса налогового резидента Российской Федерации со 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц для резидентов и нерезидентов Российской Федерации, аналогично налоговой ставке в размере 13 процентов, применяемой к доходам резидентов Российской Федерации", - говорится в документе.
Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогово резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. Для налоговых резидентов в России действует ставка подоходного налога в 13%, а нерезидентам, которые получают доход от источника в РФ, приходится платить налог по ставке 30% за исключением отдельных прописанных в налогом кодексе случаев.
Указанное предложение авторы документа упоминают в числе мер, направленных на стимулирование инвестиций в России.
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Госдума РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И это называется УЖЕСТОЧИТЬ? Похоже на лицемерие.
1 октября, 14:20
MMaestro201261
4620001
УЖЕСТОЧИТЬ НДФЛ с 30 до 13 процентов. ЧТОБ я ТАК ЖИЛ.
1 октября, 14:31
sstanislav-65
4130001
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