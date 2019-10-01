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РИА Новости

СМИ: протестующие в Гонконге бросили коктейли Молотова в управление полиции

12:25 01.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Протестующие в Гонконге бросают "коктейли Молотова" в полицейское управление района Чимсачёй, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Полиция уже применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов в нескольких районах, а также произвела два предупредительных выстрела боевыми патронами. Демонстранты, в свою очередь, портят имущество и строят баррикады. Нескольких полицейских и журналистов облили коррозионной жидкостью, от которой они получили ожоги.
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Группа демонстрантов собралась в районе Чимсачёй. Протестующие бросали в полицейское управление "коктейли Молотова". Некоторые из них упали на лужайку, и она загорелась.
Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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