СМИ: протестующие в Гонконге бросили коктейли Молотова в управление полиции

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Протестующие в Гонконге бросают "коктейли Молотова" в полицейское управление района Чимсачёй, сообщает телерадиокорпорация Протестующие в Гонконге бросают "коктейли Молотова" в полицейское управление района Чимсачёй, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Полиция уже применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов в нескольких районах, а также произвела два предупредительных выстрела боевыми патронами. Демонстранты, в свою очередь, портят имущество и строят баррикады. Нескольких полицейских и журналистов облили коррозионной жидкостью, от которой они получили ожоги.

Группа демонстрантов собралась в районе Чимсачёй. Протестующие бросали в полицейское управление "коктейли Молотова". Некоторые из них упали на лужайку, и она загорелась.

Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.