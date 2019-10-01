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РИА Новости

Спецпредставитель президента назвал ключевые тренды для вузов на 5-10 лет

12:25 01.10.2019 (обновлено: 12:32 01.10.2019)
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© Depositphotos / SimpleFotoСтуденты
Студенты
© Depositphotos / SimpleFoto
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экспорт образования, цифровые платформы и дополнительное образование будут ключевыми трендами для российских университетов в ближайшие 5-10 лет, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос модератора сессии, каковы ключевые тренды университетов в контексте цифровизации на ближайшие 5-10 лет, он указал три главных, на его взгляд, направления. "Я бы сказал, что основные тренды - это, еще раз, цифровизация экспорта образования, цифровые платформы и цифровизация, и допобразование. То есть чтобы выжить, университет должен размыть свой фокус", - заявил Песков в ходе выступления на конференции по технологиям в образовании EDCrunch.
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Российские вузы, по его словам, в ближайшие 5-10 лет могут пойти по одному из двух сценариев. "Есть сценарий, который можно назвать "каннибалистическим". Это сценарий, при котором несколько ведущих университетов создают онлайн-платформы и фактически вымывают ядро региональных университетов. Он такой, крайне неприятный", - отметил он.
Второй сценарий позволит университетам пользоваться теми возможностями, которые у них возникают, в частности: цифровизация, преобразование себя в университет допобразования и экспорт образования, то есть обучение иностранных студентов и выход на международное поле.
"Конечно, в ближайшие 5-10 лет борьба будет происходить вокруг этих трех сюжетов: кто научится продавать свои услуги за рубежом, кто превратит себя в центр допобразования, кто сможет создать эффективную цифровую платформу", - добавил он.
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