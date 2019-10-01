Спецпредставитель президента назвал ключевые тренды для вузов на 5-10 лет

Отвечая на вопрос модератора сессии, каковы ключевые тренды университетов в контексте цифровизации на ближайшие 5-10 лет, он указал три главных, на его взгляд, направления. "Я бы сказал, что основные тренды - это, еще раз, цифровизация экспорта образования, цифровые платформы и цифровизация, и допобразование. То есть чтобы выжить, университет должен размыть свой фокус", - заявил Песков в ходе выступления на конференции по технологиям в образовании EDCrunch.