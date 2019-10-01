Ленобласть и СПбПУ договорились о сотрудничестве в подготовке кадров

"Ленинградская область сегодня один из динамично развивающихся регионов РФ и хочет оставаться таковым, используя самые современные практики и методики во всех отраслях. Именно поэтому мы рассматриваем Санкт-Петербургский государственный политехнический университет в качестве одного из ключевых наших партнеров на ближайшие годы. Мы уже реализуем ряд совместных проектов, активно используем имеющийся научный потенциал, и очень рассчитываем на кадры, которые готовятся в университете, надеемся, что часть квалифицированных специалистов, из числа выпускников этого вуза, придет на работу в Ленинградскую область", - заявил Александр Дрозденко.