Ленобласть и СПбПУ договорились о сотрудничестве в подготовке кадров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор одного Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров.
"Ленинградская область сегодня один из динамично развивающихся регионов РФ и хочет оставаться таковым, используя самые современные практики и методики во всех отраслях. Именно поэтому мы рассматриваем Санкт-Петербургский государственный политехнический университет в качестве одного из ключевых наших партнеров на ближайшие годы. Мы уже реализуем ряд совместных проектов, активно используем имеющийся научный потенциал, и очень рассчитываем на кадры, которые готовятся в университете, надеемся, что часть квалифицированных специалистов, из числа выпускников этого вуза, придет на работу в Ленинградскую область", - заявил Александр Дрозденко.
Кроме того, губернатор прочитал студентам лекцию "Ленинградская область 4.0 "Взгляд в будущее", рассказав о достигнутом в регионе экономическом росте и о задачах на ближайшие годы.
По словам Дрозденко, основными вызовами становятся сейчас цифровизация в экономике, обеспечение ее квалифицированными кадрами, расширение портового кластера. Ключевой задачей для себя, как руководителя области, глава региона назвал улучшение качества жизни людей по итогам реализации национальных проектов.
В свою очередь, ректор университета напомнил, что в апреле текущего года ученый совет Санкт-Петербургского политехнического университета единогласно проголосовал за присвоение Александру Дрозденко звания почетного доктора вуза. Это звание присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, а также специалистам из России и зарубежных стран, государственным деятелям за значительный вклад в развитие науки, за деятельность, способствующую стратегическому развитию университета, расширению направлений его работы. Звания могут быть также удостоены политические, общественные и религиозные деятели, способствующие пропаганде общечеловеческих и культурных ценностей.