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РИА Новости

"112 Украина" подал в суд, чтобы восстановить лицензию на цифровое вещание

12:21 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Телеканал "112 Украина" подал иск в Киевский окружной административный суд об отмене решения Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания о лишении телеканала лицензии на вещание, сообщает во вторник пресс-служба суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание. Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", - говорится в сообщении на сайте суда.
По информации суда, вместе с административным иском поступило заявление, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате.
Суд решает вопрос о возбуждении дела и наличии правовых оснований для обеспечения иска.
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Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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