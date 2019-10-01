"112 Украина" подал в суд, чтобы восстановить лицензию на цифровое вещание

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Телеканал "112 Украина" подал иск в Киевский окружной административный суд об отмене решения Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания о лишении телеканала лицензии на вещание, сообщает во вторник пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание. Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", - говорится в сообщении на сайте суда.

По информации суда, вместе с административным иском поступило заявление, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате.

Суд решает вопрос о возбуждении дела и наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".