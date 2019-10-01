Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме

Он пояснил журналистам, что не стал бы слушать выступление активистки в Госдуме.

"Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование", — резюмировал депутат.

Грете Тунберг 16 лет, в прошлом году школьница стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".