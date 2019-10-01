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РИА Новости

Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме

12:06 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
Он пояснил журналистам, что не стал бы слушать выступление активистки в Госдуме.

"Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование", — резюмировал депутат.

Ранее первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. Официального ответа он пока еще не получил.
Грете Тунберг 16 лет, в прошлом году школьница стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
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Обсудить 43
Василий ВласовГрета ТунбергГосдума РФНиколай ВалуевШвецияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Верный ход. Сколько денег налогоплательщиков планируется выделить на это экологическое шоу? Может на очистные потратить. В реках рыба уже тухнет от демократической болтовни. А мы в детстве купались и воду пили.
1 октября, 12:12
vvab6
5110001
Валуёв... Про "собственные мысли"!... Ухохочешься!! )))
1 октября, 12:45
zpzlis patriot
7400232
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