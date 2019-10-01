Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
Он пояснил журналистам, что не стал бы слушать выступление активистки в Госдуме.
"Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование", — резюмировал депутат.
Ранее первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. Официального ответа он пока еще не получил.
Грете Тунберг 16 лет, в прошлом году школьница стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".