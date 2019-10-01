СМИ: полиция Гонконга открыла предупредительную стрельбу боевыми патронами

По данным издания, выстрелы были произведены на улице Шатсуй вблизи одной из местных больниц.

Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября - в день 70-летия образования КНР - многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют акцию 1 октября "днем скорби".