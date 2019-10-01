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РИА Новости

СМИ: полиция Гонконга открыла предупредительную стрельбу боевыми патронами

12:02 01.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские во время акции протеста в Гонконге
Полицейские во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские во время акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга произвела два предупредительных выстрела боевыми патронами во время проходящих в настоящее время несогласованных антиправительственных демонстраций в городе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, выстрелы были произведены на улице Шатсуй вблизи одной из местных больниц.
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Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября - в день 70-летия образования КНР - многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют акцию 1 октября "днем скорби".
В настоящее время в различных районах города протесты уже вылились в столкновения с полицией, которая разгоняет толпу протестующих слезоточивым газом.
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