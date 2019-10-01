СМИ: полиция Гонконга открыла предупредительную стрельбу боевыми патронами

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга произвела два предупредительных выстрела боевыми патронами во время проходящих в настоящее время несогласованных антиправительственных демонстраций в городе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, выстрелы были произведены на улице Шатсуй вблизи одной из местных больниц.
Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября - в день 70-летия образования КНР - многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют акцию 1 октября "днем скорби".
В настоящее время в различных районах города протесты уже вылились в столкновения с полицией, которая разгоняет толпу протестующих слезоточивым газом.
Ранее полиция сообщила, что участники массовых беспорядков применили неизвестное едкое вещество, от которого многие полицейские и журналисты получили ожоги.