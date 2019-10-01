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РИА Новости

В Гонконге полицейские получили ожоги от неизвестной едкой жидкости

11:05 01.10.2019 (обновлено: 12:09 01.10.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции и журналисты получили ожоги после того, как антиправительственные демонстранты в Гонконге применили коррозионную жидкость, говорится в сообщении гонконгской полиции.

"Участники уличных беспорядков применили коррозионную жидкость, в результате чего пострадали сотрудники полиции и журналисты", — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в фейсбуке.

Полиция также опубликовала несколько фотографий, на которых видна поврежденная едким веществом форма сотрудника полиции, и фотографию полицейского с ожогами, напоминающими ожоги от кислоты, и решительным образом осудила эти действия.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.
Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приехала в Пекин на торжества к 70-летию образования Китайской Народной Республики. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны, заявил, что Китай будет и дальше придерживаться принципа "одна страна, две системы" в своей политике в отношении Гонконга.
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