В Гонконге полицейские получили ожоги от неизвестной едкой жидкости

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции и журналисты получили ожоги после того, как антиправительственные демонстранты в Гонконге применили коррозионную жидкость, говорится в сообщении гонконгской полиции.

"Участники уличных беспорядков применили коррозионную жидкость, в результате чего пострадали сотрудники полиции и журналисты", — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в фейсбуке.

Полиция также опубликовала несколько фотографий, на которых видна поврежденная едким веществом форма сотрудника полиции, и фотографию полицейского с ожогами, напоминающими ожоги от кислоты, и решительным образом осудила эти действия.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.