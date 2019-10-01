Кремлю не известно о судебных исках по итогам выборов в Петербурге

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города. Ранее она также заявляла, что кампания по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. Она отметила, что специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".