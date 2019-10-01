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РИА Новости

Кремлю не известно о судебных исках по итогам выборов в Петербурге

11:52 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Девушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кремлю не известно о каких-либо судебных исках в отношении нелегитимности итогов выборов в Санкт-Петербурге, доклада ЦИК по этому вопросу не получали, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не было никаких докладов, по-прежнему не известно о каких-либо судебных исках в отношении нелегитимности итогов выборов на тех или иных участках. С материалом этим мы не знакомы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, изучали ли в Кремле статью издания "Медуза" о нарушениях на выборах в Петербурге и докладывала ли глава ЦИК Элла Памфилова о выборах в северной столице Путину.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
25 сентября, 16:41Единый день голосования
Омбудсмен Петербурга подготовит доклад о нарушениях избирательных прав
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города. Ранее она также заявляла, что кампания по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. Она отметила, что специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что подготовит специальный доклад о проблемах в сфере обеспечения прав граждан на прошедших выборах в северной столице.
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Элла ПамфиловаАлександр ШишловДмитрий ПесковРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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