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РИА Новости

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

11:48 01.10.2019 (обновлено: 16:45 01.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство финансов планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Такое предложение содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Сейчас, чтобы "утратить налоговую связь" с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Как отмечает РБК, ряд предпринимателей пользуются этим, чтобы не отчитываться об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.
Издание приводит слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который ранее указал на необходимость подталкивать бизнесменов, "которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращаться".
Как пояснил изданию Михаил Успенский, партнер компании Taxology, специализирующейся на сложных вопросах налогообложения, даже если человек надолго покидает родную страну, дома у него все равно остается семья, недвижимость, бизнес, и государство "справедливо считает", что налоги он все-таки должен платить.
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В то же время новые правила могут привести к ситуации, когда на налоги одного гражданина будут претендовать сразу несколько государств. По мнению партнера департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктора Калгина, в результате увеличится количество международных споров России по поводу того, какая из стран имеет преимущество во взимании налогов.
Теряют корни
15:13РИА Новости
Теряют корни
2156433337
Обсудить 17
Министерство финансов РФФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чему радоваться непонятно. Зато название у статьи пафосные. Народ сразу подумал- наконец-то прогрессивный налог для лучших людей страны введут. Ошиблись. Разве свой своего там обидит? Только с народа три шкуры драть положено. Как в обычной капиталистической стране.
1 октября, 13:13
InGood FitRu
86117011
Прогрессивное налогооблажение давно назрело уже. Если у человека в месяц десятки, сотни миллионов рублей доход, то и налог должен быть до 60% подоходный и это совершенно нормально. И пресекать вывод денег из страны.
1 октября, 13:18
Boltun Spion
7241004
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