Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство финансов планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Такое предложение содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Сейчас, чтобы "утратить налоговую связь" с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Как отмечает РБК , ряд предпринимателей пользуются этим, чтобы не отчитываться об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Издание приводит слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который ранее указал на необходимость подталкивать бизнесменов, "которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращаться".

Как пояснил изданию Михаил Успенский, партнер компании Taxology, специализирующейся на сложных вопросах налогообложения, даже если человек надолго покидает родную страну, дома у него все равно остается семья, недвижимость, бизнес, и государство "справедливо считает", что налоги он все-таки должен платить.