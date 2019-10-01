В СФ прокомментировали слова главы МИД Белоруссии о российской военной базе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Белоруссия остается стратегическим партнером РФ, несмотря на небольшие разногласия, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РБК, что считает бессмысленным размещение на территории республики российской военной базы, если "сегодня те же самые ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента…". Он добавил, что сейчас этот вопрос в повестке дня отношений Минска и Москвы не стоит.

"Конечно, неприятный (эпизод). Но уж точно не тот случай, из которого надо делать чрезвычайные выводы", - отметил Морозов.

По его словам, "сейчас принято такое решение, завтра может быть другое".

"Минск остаётся нашим стратегическим партнёром. И это главное", - заключил сенатор.

Ранее в СМИ неоднократно поднималась тема возможности создания в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической.