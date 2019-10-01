Москва и Минск не обсуждают создание военной базы РФ в Белоруссии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва и Минск сейчас не обсуждают создание военной базы РФ в Белоруссии, между двумя государствами есть обязательства, которые компенсируют ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что, по его мнению, в размещении на территории республики российской военной базы нет смысла, сейчас этот вопрос в повестке дня отношений Минска и Москвы не стоит.
"Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется", - сказал Песков журналистам.