Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T11:32Z
https://ria.ru/20191001/1559307736.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_194:366:3185:2048_1036x0_80_0_0_9028e99f3c4e5290c376d62f4b08cd35.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Москва и Минск не обсуждают создание военной базы РФ в Белоруссии

11:32 01.10.2019
1071
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва и Минск сейчас не обсуждают создание военной базы РФ в Белоруссии, между двумя государствами есть обязательства, которые компенсируют ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что, по его мнению, в размещении на территории республики российской военной базы нет смысла, сейчас этот вопрос в повестке дня отношений Минска и Москвы не стоит.
"Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется", - сказал Песков журналистам.
6300022
Обсудить 4
Союзное государствоВладимир МакейДмитрий ПесковБелоруссияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Женщины-генералы впервые возглавили расчет на военном параде в Пекине
РИА
Новости
Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве
Киев увеличит число военных подразделений для выполнения общих задач с НАТО
Сенатор Олег Морозов
В СФ прокомментировали слова главы МИД Белоруссии о российской военной базе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин ответил на претензии грузинской журналистки
Призывники в сборном пункте
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле ожидают, что Киев прояснит позицию по урегулированию в Донбассе
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин напомнил о попытках Франции и Британии умиротворить Гитлера
Американский военнослужащий в Сирии
Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии
Флаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске
Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния