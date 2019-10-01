В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла", заявил в интервью В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла", заявил в интервью РБК глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Эту тему неоднократно поднимали различные СМИ, в Москве и Минске подтверждали, что обсуждают такую возможность.

На этот раз Макей уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.

В то же время министр подчеркнул, что решение Минска не связано с "влиянием каких-то внешних сил", речь идет лишь о национальных интересах.

Ранее его российский коллега Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии идти навстречу "неприятным эпизодом". При этом он отметил союзнический характер двусторонних отношений.