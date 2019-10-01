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РИА Новости

В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы

06:50 01.10.2019 (обновлено: 10:03 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла", заявил в интервью РБК глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Эту тему неоднократно поднимали различные СМИ, в Москве и Минске подтверждали, что обсуждают такую возможность.
На этот раз Макей уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.
В то же время министр подчеркнул, что решение Минска не связано с "влиянием каких-то внешних сил", речь идет лишь о национальных интересах.
Ранее его российский коллега Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии идти навстречу "неприятным эпизодом". При этом он отметил союзнический характер двусторонних отношений.
Большая часть военных баз России за рубежом находится в бывших советских республиках. В частности, в Белоруссии расположена уникальная радиолокационная станция "Волга", предназначенная для дальнего обнаружения пуска баллистических ракет. Также крупные объекты развернуты в Армении, Казахстане, Киргизии и других странах.
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Владимир МакейСергей ЛавровМИД РФРБК (медиагруппа)БелоруссияРоссияВ мире
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А отменить-ка этим "братьям" скидочку на газ, так сразу и смысл увидят!
1 октября, 07:14
Петя Грин
72403864981213498
Даже Лукашенко уже царька ни во что не ставит)
1 октября, 10:00
ЕМЕнисей Могучий
928410123
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