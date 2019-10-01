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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Нарышкин напомнил о попытках Франции и Британии умиротворить Гитлера

11:27 01.10.2019 (обновлено: 11:30 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ответственность за развязывание Второй Мировой войны лежит в том числе на тогдашнем руководстве Франции и Великобритании, пытавшемся "умиротворить" Берлин и использовать Германию против Советского Союза, заявил во вторник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Предпосылки Второй Мировой войны сложились не в одночасье. Основная вина за развязывание этого конфликта, безусловно, лежит на германских нацистах, однако, объявив врагом Советский Союз и русский большевизм, гитлеровская идеология находила немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа", - заявил он на открытии международной научной конференции "80-летие начала Второй Мировой войны" в Российской академии наук.
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Нарышкин подчеркнул, что именно с подачи Франции и Великобритании, которые были уверены, что главным противником Гитлера будет исключительно СССР, нацисткой Германии удалось создать мощную армию, провести аншлюс Австрии и раздел Чехословакии.
"Ожидая от нацистов прежнего послушания, "умиротворители" были неприятно удивлены, когда уже без санкции гарант версальских договоров - Германия - отторгла в свою пользу литовские земли , а затем выдвинула ультиматум Польше", - сказал он.
Глава СВР напомнил, что, даже "прозрев" насчет Гитлера, Лондон и Париж не смогли выстроить доверительные отношения с Москвой.
"В адрес Советского Союза стали поступать французские и британские предложения о возобновлении военно-технического сотрудничества. Московские переговоры летом 1939 года можно счесть большим авансом, который , к сожалению, себя не оправдал. Даже перед лицом грозного врага западные лидеры не нашли в себе сил, чтобы преодолеть предрассудки и выстроить сколь-нибудь доверительные отношения с Советским Союзом", - отметил он.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки РФРоссийская академия наукСергей НарышкинВеликобританияФранцияВ мире
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