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РИА Новости

Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера"

11:18 01.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера" по выборам в регионе, который, как он утверждает, будет принят в Минске.
В столице Белоруссии во вторник состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
22 сентября, 13:10РИА Новости
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует
"Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы - Прим. ред.) в Минске для глав государств "нормандского формата" и подается как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Безсмертный на своей странице в Facebook во вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия (YES )
25 сентября, 08:00РИА Новости
Киев не может перевести формулу Зеленского с английского языка
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера". При этом в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРРоман БессмертныйДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерВ мире
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