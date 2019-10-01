КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера" по выборам в регионе, который, как он утверждает, будет принят в Минске.

В столице Белоруссии во вторник состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы - Прим. ред.) в Минске для глав государств "нормандского формата" и подается как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Безсмертный на своей странице в Facebook во вторник.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.