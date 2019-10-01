Укусивший полицейского житель Ульяновска получил два года колонии

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии строгого режима мужчину, который оскорбил и укусил полицейского, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, 19 июня ранее судимый за разбой житель Ульяновска находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов попытались доставить его в отдел полиции. По информации прокуратуры, мужчина, увидев одетых в форменное обмундирование сотрудников полиции, оскорбил их, после чего укусил одного из полицейских за руку.