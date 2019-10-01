Укусивший полицейского житель Ульяновска получил два года колонии

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии строгого режима мужчину, который оскорбил и укусил полицейского, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, 19 июня ранее судимый за разбой житель Ульяновска находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов попытались доставить его в отдел полиции. По информации прокуратуры, мужчина, увидев одетых в форменное обмундирование сотрудников полиции, оскорбил их, после чего укусил одного из полицейских за руку.
"С. признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ), а также публичном оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.