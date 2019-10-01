Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не пришел в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психологической экспертизы с применением полиграфа, заявил заведующий отделения психологических исследований Юрий Ирхин.

Печерский районный суд Киева ранее предоставил Государственному бюро расследований разрешение на применение полиграфа при допросе Порошенко. Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова отмечала, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого. Сам Порошенко заявил, что готов отвечать на вопросы с использованием детектора лжи в прямом эфире телеканала.

"Решением следственного судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Мы готовы к проведению... Петр Алексеевич не приехал", - заявил Ирхин журналистам.

По его словам, проведение экспертизы было запланировано на 10.00 мск. Ирхин отметил, что проведение такой экспертизы возможно только в специальных ведомствах, в том числе Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, а в студии телеканала проведение такой процедуры невозможно. Он также сказал, что прохождение такой экспертизы является исключительно добровольным.

Вместе с тем представитель института не сказал, в рамках какого дела Порошенко назначена экспертиза.