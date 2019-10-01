В Забайкалье мужчину госпитализировали после нападения медведя

ЧИТА, 1 окт – РИА Новости. Мужчину в Забайкалье госпитализировали в тяжелом состоянии в Дульдургинскую райбольницу из села Токчин после нападения медведя, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Тридцатого сентября в 20.40 в отделение Дульдургинской районной больницы на спецмашине был доставлен мужчина в тяжелом состоянии из села Токчин после нападения медведя. Мужчина находится в палате интенсивной терапии. Решается вопрос о переводе его в Читу", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Дульдургинского района сообщили, что зверя застрелили в окрестностях села при участии охотинспектора.

В министерстве природных ресурсов Забайкальского края уточнили, что в регионе участились случаи выхода медведей к населённым пунктам из-за голода.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края попросило жителей соблюдать меры предосторожности и при выходе медведей к населённым пунктам сообщать в ведомство для дальнейшего принятия мер.