Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования республики и высоко оценил успехи и роль страны в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня, сообщает Кремль.
"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР. Глава Российского государства дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также ее значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.
Президент России также отметил, что две страны являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах.
"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей – построению "общества среднего достатка" к 2021 году и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 году", – подчеркнул в поздравлении Путин.
Глава РФ также высоко оценил дружеские отношения, сложившиеся у него с Си Цзиньпином, и выразил настрой на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо народов России и Китая.