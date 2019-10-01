Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая. 1 октября 2019

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая. 1 октября 2019

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования республики и высоко оценил успехи и роль страны в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня, сообщает Кремль.

"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР. Глава Российского государства дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также ее значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.

Президент России также отметил, что две страны являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей – построению "общества среднего достатка" к 2021 году и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 году", – подчеркнул в поздравлении Путин.