Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. РЖД тестируют технологию связи 5G, сообщил генеральный директор холдинга Олег Белозеров в интервью газете "Коммерсант".
"Мы тестировали услуги связи 5G, чтобы понять, как быстро проходит информация с использованием этих сетей. Мы видим, что скорость передачи намного выше, чем по сетям 4G. Это ровно то, что нужно железнодорожникам для ускорения принятия решений в режиме онлайн", - сказал Белозеров.
"Наши европейские коллеги сейчас тоже разрабатывают новые стандарты по скорости передачи, основанные в том числе на 5G. Мы не намерены отставать. Связь — это то, на чем всегда строилась и строится система управления движением на железной дороге", - добавил он.
Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране. "Ростелеком" и "Ростех" сообщали, что проект дорожной карты развития сетей 5G в России будет направлен в правительство РФ в конце 2019 года, а до конца сентября в кабмин будет представлено 35 предварительных целевых ориентиров дорожной карты.
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