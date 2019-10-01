Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Близкие, коллеги и поклонники творчества выдающегося режиссера Марка Захарова простятся с ним в стенах театра "Ленком" во вторник, похороны пройдут позднее в этот день на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет.
"Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра "Ленком". А в два часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", - сказал Варшавер.
Свои соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица государства, известные актеры, режиссеры и другие деятели культуры.
Захаров руководил театром с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви".
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