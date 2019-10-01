Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник

"Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра "Ленком". А в два часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", - сказал Варшавер.