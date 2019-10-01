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РИА Новости

Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу в Минске

07:15 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Стрингер
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Донбасс. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что на заседании контактной группы в Минске будет окончательно согласована "формула Штайнмайера" по Донбассу, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", - сказал Ушаков, комментируя ожидания от предстоящего заседания.
По его словам, окончательная фиксация украинской стороной формулы "может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".
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