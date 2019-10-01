Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу в Минске

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что на заседании контактной группы в Минске будет окончательно согласована "формула Штайнмайера" по Донбассу, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", - сказал Ушаков, комментируя ожидания от предстоящего заседания.