Си Цзиньпин обещал сохранить в Гонконге принцип "одна страна — две системы"

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Китай будет и дальше придерживаться принципа "одна страна — две системы" в своей политике в отношении Гонконга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования Китайской Народной Республики.

"На нашем пути вперед мы должны придерживаться принципов "мирного объединения" и "одна страна — две системы", поддерживать процветание и стабильность в Гонконге и Макао, продвигать мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, объединить всех сынов и дочерей Китая, продолжать стремление к полному объединению нашей Родины", — заявил Си Цзиньпин.

КНР была основана 1 октября 1949 года. В Пекине во вторник проходят крупномасштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе военный парад. Пока глава гонконгской администрации Кэрри Лэм находится в Пекине на торжественных мероприятиях, в самом Гонконге продолжаются антиправительственные протесты, и ситуация отнюдь не праздничная.

В минувшие выходные очередные акции протеста вновь переросли в ожесточенные столкновения полиции и протестующих. Правоохранители применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы, демонстранты бросали в полицейских кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, а также устраивали поджоги.