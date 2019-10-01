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РИА Новости

Си Цзиньпин: ни одна сила в мире не может остановить развитие Китая

05:49 01.10.2019 (обновлено: 18:31 01.10.2019)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСи Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие китайской нации, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования республики.

"Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед", — заявил Си Цзиньпин, выступая перед началом военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Он добавил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооруженная полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.
"Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", — сказал он.
КНР была основана 1 октября 1949 года. В Пекине во вторник проходят крупномасштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе военный парад.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
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Си ЦзиньпинПекинКитайВ мире
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