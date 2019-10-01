Си Цзиньпин: ни одна сила в мире не может остановить развитие Китая

Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР

© AP Photo / Mark Schiefelbein Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие китайской нации, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования республики.

"Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед", — заявил Си Цзиньпин, выступая перед началом военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Он добавил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооруженная полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

"Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", — сказал он.