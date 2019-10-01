Депутат Госдумы предложил увеличить число плановых проверок медучреждений

"Следовательно, в данных 80% лечебных учреждений плановые проверки практически не проводятся. Понятно, что использовать лишь статистические показатели при определении риск-ориентированных лечебных учреждений, мне кажется, не совсем правильно, потому что кроме статистических показателей существуют еще динамические показатели, которые, конечно же, должны отражаться в принятии решения о проверках того или иного лечебного учреждения", - считает парламентарий.