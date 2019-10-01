Депутат Госдумы предложил увеличить число плановых проверок медучреждений

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил увеличить число плановых проверок медучреждений, пересмотрев методику их группировки по степени риска и добавив туда показатели смертей, осложнений и жалоб, которые сейчас не учитываются, соответствующее предложение депутат направил главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко.
Депутат пояснил агентству, что все лечебные учреждения независимо от формы собственности разделены по степени риска. Всего таких групп четыре. Чем выше риск - тем чаще проводятся проверки. Распределение лечебных учреждений по группам риска основывается на статистических данных: наличии определенного оборудования, коек, многопрофильности, проведении высокотехнологических манипуляций. Исходя из степени риска определяется периодичность проверок.
"По данному вопросу ко мне поступают обращения и предложения граждан, общественных организаций, жалобы на некачественное оказание медицинских услуг со стороны пациентов в связи с отсутствием зачастую проверок в небольших частных учреждениях (из-за низкой категории риска – ред.). Однако, на мой взгляд, важно дополнить данные статичные критерии динамическими показателями, например, возможностью обязательной проверки в плановом порядке медицинской организации, допустившей смертельный случай или случай нанесения ущерба здоровью", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам Менделевича, 80% частных лечебных учреждений относятся к четвертой группе риска.
"Следовательно, в данных 80% лечебных учреждений плановые проверки практически не проводятся. Понятно, что использовать лишь статистические показатели при определении риск-ориентированных лечебных учреждений, мне кажется, не совсем правильно, потому что кроме статистических показателей существуют еще динамические показатели, которые, конечно же, должны отражаться в принятии решения о проверках того или иного лечебного учреждения", - считает парламентарий.
Депутат пояснил, что к динамическим показателям относятся летальный исход, осложнения, внутрибольничные инфекции пациентов, жалобы. "В связи с вышеизложенным прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, представить мнение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения касательно дополнения критериев проверок медицинских учреждений", - говорится в письме главе Росздравнадзора.