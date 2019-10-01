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РИА Новости

Офис Зеленского уличили в плагиате документа ООН

01:14 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года", пункты которого практически полностью скопированы с документа ООН под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Документы размещены на сайтах президента Украины и ООН соответственно.
Первым на сходство обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев.
Как и в документе ООН, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым — "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим — "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".
Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
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Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
В указе Зеленского говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".
Глава государства поручил кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением ученых и экспертов прогнозные и программные документы с учетом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей. Научным учреждениям страны рекомендовано учитывать президентскую инициативу при определении направлений для исследований.
Ни о какой "адаптации" сформулированных ООН целей устойчивого развития "с учетом специфики Украины", как сказано в преамбуле к документу, речи нет.
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