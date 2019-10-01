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РИА Новости

"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

01:09 01.10.2019 (обновлено: 11:20 01.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКорона
Корона
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Корона. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", об этом со ссылкой на пост ведущей передачи Екатерины Осадчей в Instagram Stories сообщил "24 канал".
Из-за решения девушки ее интервью не вышло в эфир программы.
Впоследствии Паша написала в своем инстаграме, что будет изъясняться на том языке, который предпочитает сама. "Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?). Если кого-то не устраивает — отписываемся!" — написала девушка.
После того как данную тему начали обсуждать украинские СМИ, Паша разместила еще один пост, в котором заверила, что любит Украину за ее "многонациональность и поликультурность" и верит в "верховенство права и демократических свобод ее граждан". Кроме того, она опровергла сообщения о своем отказе общаться на украинском языке.
"Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке", — заявила "Мисс Украина".
По ее словам, она отказалась давать интервью из-за плохого самочувствия и переутомления.
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8081391371623
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Популярные комментарии
Они уже не то что перегнули палку с украинским языком,они её переломили в нескольких местах.Почему то никто не вспоминает,что та же Фарион,которая орёт и истерит на каждом углу, работала преподавателем.... русского языка.
1 октября, 04:24
Олег 84
115123001
Символичненько... Но за шо тогда боролись?
1 октября, 07:09
Naum Vygodsky
33350002
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