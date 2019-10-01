"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", об этом со ссылкой на пост ведущей передачи Екатерины Осадчей в Instagram Stories сообщил " Обладательница титула "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", об этом со ссылкой на пост ведущей передачи Екатерины Осадчей в Instagram Stories сообщил " 24 канал ".

Из-за решения девушки ее интервью не вышло в эфир программы.

Впоследствии Паша написала в своем инстаграме, что будет изъясняться на том языке, который предпочитает сама. "Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?). Если кого-то не устраивает — отписываемся!" — написала девушка.

После того как данную тему начали обсуждать украинские СМИ, Паша разместила еще один пост , в котором заверила, что любит Украину за ее "многонациональность и поликультурность" и верит в "верховенство права и демократических свобод ее граждан". Кроме того, она опровергла сообщения о своем отказе общаться на украинском языке.

"Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке", — заявила "Мисс Украина".